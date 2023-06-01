◇セ・リーグヤクルト3―2巨人（2026年4月11日東京D）落ち着いたマウンドさばきだった。ヤクルト・山野が7回5安打2失点で両リーグトップの3勝目に「試合をつくれているということなので、引き続き継続してやりたい」と胸を張った。「どの球種も調子が良かった。調子がいい時こそしっかり丁寧にいこうと、一球一球丁寧に投げることを心がけた」。許した得点はソロ本塁打の2発のみ。ストライク先行で87球でまとめた。7回に