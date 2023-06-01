クイーンCで重賞初制覇を果たしたドリームコアは栗東滞在で調整。土曜朝は角馬場からダートコースへ、大一番へ備えた。萩原師は「特に変わりないですし、順調に来ています」とコメント。同厩舎の母ノームコアは19年ヴィクトリアM、20年香港Cを含めて重賞5勝。輝かしい功績を残した母の背中を追って、G1初制覇に挑戦する。