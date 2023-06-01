アイニードユーは坂路をゆったり駆け上がった。山口助手は「カイバをよく食べているし、いい状態をキープできています」と順調ぶりを報告。木曜に発表された調教後馬体重は8キロ増だったが「（阪神に）輸送すれば前走と同じぐらいになりそう」との見立て。「うまく枠を生かせればそこまで差はないと思います」と好勝負を期待した。