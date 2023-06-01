キャリア2戦のエレガンスアスクは坂路を駆け上がり、最終調整を行った。田中克師は「状態はいいですし、順調です」と納得の表情。前走チューリップ賞は7着ながら勝ち馬から0秒4差。「精神力が強い馬です。前走の力みも和らいで競馬に向かえそうです。前走を経験できたことは大きいと思います」と上積みをアピールしていた。