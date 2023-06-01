スウィートハピネスはB（ダート）コースから坂路1本。北出師は「担当スタッフがなだめてくれてテンションが上がることもない」と穏やかな口ぶり。金曜の阪神は36ミリの降水量を記録し「馬場がどうかだけど京都の荒れ馬場もこなしている」と語り、「末脚は確実な馬。ジョッキー（高杉）もこの馬をよく分かっている」と期待を寄せた。