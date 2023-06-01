ロンギングセリーヌは初めての関西圏遠征。藤田助手は「イレ込むかと思ったが、長距離輸送でも落ち着いていて普段と変わらない感じ」と伝える。500キロ前後の大型馬で唯一の勝利は重馬場だった。「道悪で勝っているので、時計がかかってくれればうれしい」と消耗戦を所望。デビューから4戦連続で逃げており、展開の鍵を握る。