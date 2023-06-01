◇パ・リーグ西武5―2ロッテ（2026年4月11日ベルーナD）2年前の新人王が今季3登板目で今季初勝利を手にした。西武の先発・武内は、初回に援護をもらうと「飛ばしていった」とエンジン全開。ロッテ打線の早打ちもあり、5回までわずか57球で2安打無失点に抑えた。7回を4安打1失点。チームを最下位脱出に導き「やっぱり勝てたらうれしい」と喜んだ。昨季は1月に左肘を痛めるなど故障に泣いて4勝止まり。「ケガなく投げられ