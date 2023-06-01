フェアリーSの覇者ブラックチャリスは土曜朝、CWコースをサッと流し気持ちを整えた。武幸師は「前走は輸送もあったけど体が増えて出すことができた。あれは成長分。今回の方が負荷をかけてやってきたので」と自ら騎乗し絶妙の仕上げ。前回に続いて“ピンク帽”からのスタートだが、再び波乱を演出するか。