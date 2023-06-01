◇パ・リーグロッテ2―5西武（2026年4月11日ベルーナD）開幕から2戦12イニング無失点だった先発のロッテの田中が、初回いきなり4点を失い、6回8安打5失点。打線は相手先発の武内を攻略できず、西武と入れ替わりで再び最下位に転落した。サブロー監督は「初回で決まったようなもんですね。今の打線（の状態）からすると4点は厳しい」と指摘。自己ワーストタイの5失点に、田中は「結果が全て。こういう投球をして本当に