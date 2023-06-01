◇ファーム公式戦ロッテ18―7日本ハム（2026年4月11日ロッテ浦和）ほろ苦いデビュー戦となった。ロッテのドラフト1位・石垣元がファーム・リーグの日本ハム戦に先発。1安打4四死球3失点でアウトを1つ取っただけで降板し「今、自分の持っているボールをしっかり投げられたのは良かったが、制球を乱してしまった」と27球の初登板を振り返った。最大の武器である直球は最速156キロを計測したが「今まで経験したことのないプ