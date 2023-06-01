◇セ・リーグ巨人2―3ヤクルト（2026年4月11日東京D）巨人・山瀬がプロ1号本塁打を放った。0―2の3回先頭で「甘いボールを完璧に捉えられた」と山野の直球を左翼席へ運んだ。プロ7年目、通算33打席目で飛び出した初アーチに「だいぶ遅い」と苦笑い。7回には判定はセーフも、一塁けん制で自慢の強肩を披露する場面もあったが「負けたので悔しい」と話した。