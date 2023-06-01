歌手の工藤静香（55）が初めてロックをテーマにしたアルバムを発売する。この発表に合わせて新たなアーティスト写真も公開。美しい縦ラインが入った腹筋を見せたロックな工藤に仕上がっている。2年ぶり19作目。タイトルは「Dynamic」で6月24日に発売する。「嵐の素顔」「慟哭」などロック調のヒット曲は多数あるが、アルバム全体のコンセプトに掲げるのは初めてだ。今年でデビュー39年。現在ツアー中のシンフォニックコンサ