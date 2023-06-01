◇パ・リーグ楽天11―4オリックス（2026年4月11日 楽天モバイル最強パーク）楽天は打線が4回までに9安打で先発全員安打をマークするなど13安打、今季最多の11得点と爆発した。5―1の5回1死一、二塁でYG安田がチームでは初となる「左翼ホームランゾーン」への1号3ラン。24年以来2年ぶり、改名後初アーチに「全然出ていなかったのでホッとしています」と喜んだ。先発マスクをかぶった太田は今季1号を含む3安打2打点。「