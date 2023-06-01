◇明治安田J1百年構想リーグ第10節水戸1−1（PK3−2）千葉（2026年4月11日フクアリ）明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われた。昇格組対決は水戸が千葉にPK勝ちした。前節の鹿島戦に続いてPK戦で千葉を下し、J1初連勝を飾った。前半終了間際にMFマテウス・レイリアの右足ミドルで先制。後半に追いつかれたが、PK戦ではGK西川が2本のセーブを含む3人を失敗に追い込んだ。J1参入1年目は10試合を終えて6試合がPK戦に突