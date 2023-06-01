3戦無敗のリリージョワは土曜朝、角馬場で調整。1月の紅梅Sで圧勝した後、本番まで間隔を取り、じっくり調整できた効果がありそう。武幸師は「あの勝ちは大きかった。今回もプラス体重で出せそう。スムーズにレースができれば」と意気込む。外めの13番枠からなら他馬の出方を見ながら進められる。スピードを発揮して粘り込む。