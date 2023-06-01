女優の麻生久美子（47）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。気心が知れて楽な関係性の俳優を明かした。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。MCの上田晋也から「家に誰か招いたりとかあるんですか?」と尋ねられた麻生は「宮崎あおいちゃんとか長澤まさみちゃんとか