◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）光り輝く「Ｈ」ランプ―。歓声に包まれながら平山功太内野手（２２）は、小さくガッツポーズして一塁まで走り抜けた。１点差まで迫った７回２死の第３打席。フォークをうまく拾った。２試合、７打席目で放った中前への当たりがプロ初安打。「ネガティブな部分もあったんですけど最後は切り替えられたのがいい結果になった。記念球はお父さん、お母さんにあげたい