ドジャースの一塁コーチ、Ｃ・ウッドワードコーチ（４９）が連続試合出塁の日本選手新記録を樹立した大谷翔平の知られざる姿を語り尽くした。＊＊＊＊翔平は間違いなく記録を気にしていたはずだ。彼は絶対に「出塁」を強く意識している。自分が１番打者であることを理解して、一塁へ行くことを非常に重要視している。ただ、記録を作ることを目的にはプレーしていない。彼はラインアップの中でも最も危険な打者。１番