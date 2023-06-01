◆第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）ＮＨＫマイルＣ（５月１０日、東京）トライアルの第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２が中山競馬場で行われ、６番人気のレザベーション（原）がゴール前の競り合いを首差で制し、２連勝で重賞初制覇を飾った。３着馬まで優先出走権が与えられる。◆原優介騎手３回目の騎乗で初勝利。重賞はフラワーＣ（スマートプリエール）に