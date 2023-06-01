ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１１日（日本時間１２日）、そろってスタメンを外れ、ベンチスタートとなった。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は敵地・ロイヤルズ戦のスタメンに「２番・一塁」で入った。ベンチスタートとなった理由は３人それぞれだ。今季からブルージェイズに加わった岡本は、メジャー１４試合目にして初のベ