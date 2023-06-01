「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）元キックボクサーでＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回ＴＫＯ勝ちした。昨年１１月のＷＢＣバンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）に敗れたが、再起戦を見事に飾り、世界王座への挑戦権をつかんだ一戦を、３階級制覇の元世界王者・長