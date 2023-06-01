芝クッション値8.6＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前12.8％、4角13.2％ダートG前14.5％、4角17.3％※土曜午前5時30分。芝は今週からBコース替わり。土曜の阪神牝馬Sは過去10年で最も速い勝ち時計。桜花賞も高速決着となるのか。水分が残るダートは先行馬狙いだ。