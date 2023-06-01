「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）待望の一打に、３５歳のベテランはホッと息をついた。２−０の二回２死、阪神・伏見寅威捕手の鋭い打球が三遊間を破る。出場７試合、１４打席目に記録した移籍後初安打だ。「規制がかかっていない打席はできるだけ積極的にと思っている」。ポリシー通り初球から仕掛け、納得の一打となった。「あいつら、ヤバイっす」と照れ笑いを浮かべたのはベンチの光景だ。タテジマ