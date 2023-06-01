G1馬3頭を含む豪華メンバーが集結した「第69回阪神牝馬S」が11日、阪神競馬場で行われ、ルメール（46）騎乗の1番人気エンブロイダリーが鮮やかな逃げ切りV。昨年の2冠牝馬が今年初戦を白星で飾り、ヴィクトリアマイル（5月17日、東京）の優先出走権を手にした。関東馬の勝利は15年カフェブリリアント以来、11年ぶり7回目。昨年のオークス馬カムニャックが2着に入り、マイルG1・2勝アスコリピチェーノは最下位10着に敗れた。1年