昨年のオークス馬カムニャックは好位の外めから上がり3F最速タイの33秒2をマークし、首差の2着に迫った。川田は「前回よりはるかに我慢してくれました」と内容を評価。友道師は「スローペースが心配だったが、折り合いがついて思った競馬をしてくれた。装鞍所からパドックにかけての精神面も良かった」と成長に目を細める。今後はヴィクトリアマイルへ。「今回見て、東京の方が合っている」と本番を見据えた。