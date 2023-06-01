「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）猛虎打線が爆発した一日だったが、この男の好投も忘れてはいけない。伊原陵人投手は６回６安打１失点で２勝目。再三ピンチを招いたが、抜群の制球力で的を絞らせなかった。「どんどん攻めていけたというのはよかった」まずは２点リードの二回だった。無死一塁から村松、木下、大野に対し、３者連続で見逃し三振に斬った。会心の投球にも喜ぶそぶりは一切見せない。淡