俳優の横浜流星（２９）と畑芽育（２４）が１１日、都内で行われた、ゲスト声優を務めた劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の公開記念舞台あいさつに、声優で主人公・江戸川コナン役を務める高山みなみ（６１）らと出席した。１０日に公開された同作は、１日で観客動員数７３．９万人、興行収入１１．３億円を突破。過去最高のスタートとなった前作の「名探偵コナン隻眼の残像」（興行収入１４７．４億円）と比べて