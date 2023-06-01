「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸３−２名古屋」（１１日、ノエビアスタジアム神戸）西で首位の神戸はＦＷ武藤嘉紀（３３）が決勝点を挙げ、名古屋に３−２で競り勝った。Ｃ大阪はＧ大阪とのダービーを１−０で制した。京都は岡山に５−１で快勝。広島は清水と１−１で突入したＰＫ戦を５−４で制した。東は町田が柏を１−０で下し、水戸は千葉にＰＫ勝ちした。武藤は雄たけびを上げて駆け回った。サポーターの大歓声に包