マイルG1・2勝のアスコリピチェーノは2番人気の支持を集めたが、最下位の10着に敗れた。道中は後方で追走に余裕がなく、最後まで本来の脚を使えず9着馬から5馬身離されてゴール。初コンビを組んだ坂井は「道中から追走が忙しく、勝負どころで全く反応がなかった。よく分からないです」と首をひねった。