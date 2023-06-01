フィギュアスケート男子で五輪を２連覇したプロスケーター、羽生結弦さん（３１）が制作総指揮を務めて単独で出演するアイスショー「ＲＥＡＬＩＶＥ（リアライブ）」が１１日、宮城県利府町のセキスイハイムスーパーアリーナで開幕した。言葉とスケートで物語を紡ぐ「ＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」の番外編で、振付家のＭＩＫＩＫＯさんが演出を担った。公演は１２日まで行われる。激しい光の点滅の中、歓声に包まれて