◇スーパーフライ級ノンタイトル戦WBC1位・坪井智也無効試合WBC6位ペドロ・ゲバラ（2026年4月11日両国国技館）アマ世界王者からプロ転向し、4戦目を迎えた坪井智也（30＝帝拳）は、元世界2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（36＝メキシコ）がバッティングによって試合続行不可能となり、無効試合となった。まさかの結末だった。2回、右ストレートとともに踏み込んできたゲバラの額が、坪井の頭に当たった。倒れ込み、大の