◇バンタム級ノンタイトル戦10回戦〇ホセ・カルデロン判定IBF5位・秋次克真●（2026年4月11日両国国技館）米国でプロデビューした逆輸入ボクサー、秋次克真（28＝米国）は、ホセ・カルデロン（22＝メキシコ）に判定で敗れ、凱旋試合を飾れなかった。秋次は初の日本のリングで無念の初黒星を喫した。序盤は左ボディーやストレートが当たった。だが、2回に偶然のバッティングでカルデロンが右の眉をカット。そこから