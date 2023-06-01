▼3着ルージュソリテール（西塚）よく頑張ってくれました。▼4着クランフォード（幸）最後までしっかり伸びていました。ハナか2番手のイメージだったのですが、まさか勝った馬が（ハナに）行くとは思いませんでした。勝った馬が強かったですね。▼5着ビップデイジー（西村淳）強いメンバーの中で、よく頑張ってくれたと思います。▼6着カナテープ（松山）前残りの展開で最後まで脚を使ってくれました。頑張ってくれました