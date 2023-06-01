「関西学生野球、関大１−０関学大」（１１日、甲子園球場）第２節の１回戦２試合が行われ、関大と同大が先勝した。関大は関学大に１−０で勝利。先発・米沢友翔投手（４年・金沢）は準完全試合を達成した。１安打無四球１３奪三振。打者２７人で片付けた。同大は京大を３−１で下した。圧巻の投球で今秋ドラフト候補に急浮上だ。関大・米沢が先発し、準完全試合でリーグ戦初勝利を挙げた。初回から３者連続三振。二回は先頭