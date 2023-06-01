◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦12回戦〇同級2位・那須川天心TKO9回終了同級1位フアンフランシスコ・エストラダ●（2026年4月11日両国国技館）WBC世界バンタム級2位の那須川天心が約4カ月半ぶりの再起戦で、同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダに9回終了TKOで勝利した。5戦ぶりのKO勝利で復活を遂げ、昨年11月の世界初挑戦で敗れた“因縁”の井上拓真（大橋）が持つWBC王座への挑戦権を得た