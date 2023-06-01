◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦12回戦〇同級2位・那須川天心TKO9回終了同級1位フアンフランシスコ・エストラダ●（2026年4月11日両国国技館）エストラダは脇腹の痛みを訴えて、試合後に病院へ救急搬送された。プロモーターのフアン・エルナンデス氏は「2つ前のラウンド（7回）から天心のパンチで脇腹の痛みを訴えていた。（やめたのは）エストラダの決断で、医師の進言も受け入れた」と説明した。那須川については