◇女子ゴルフ富士フイルム・スタジオアリス女子第2日（2026年4月11日埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）3位で出た吉田鈴（22＝大東建託）が70の通算7アンダーで1打差の2位につけた。姉はツアー4勝の優利。最終日は史上4組目の姉妹Vに挑む。呉佳晏（22＝台湾）が通算8アンダーの首位。渋野日向子（27＝サントリー）は通算3オーバーの67位で予選落ちした。“てきとう”がちょうどよかった。吉田は2番で1メートルのパーパ