「巨人２−３ヤクルト」（１１日、東京ドーム）６試合ぶりのスタメンとなった巨人・坂本勇人内野手が通算３００号に王手をかける今季１号を放った。七回に山野の１４６キロを捉えた２１打席ぶりの安打が中堅左への本塁打になった。勝利には結びつかず「１本出たのは良かったですけど、まだ分からない」と短い言葉を発しただけだったが、阿部監督は「久しぶりに生きた打球を見た。あそこに入るんだから大丈夫」と頼もしそうだ