2戦2勝で単勝1・7倍の断然1番人気に推されたロデオドライブだったが、2着に終わった。好位で抜群の手応え。直線で差を詰めたが、先に抜け出した勝ち馬に首差届かなかった。津村は「3〜4コーナーで脚を取られて鈍くなった。最後は外に出したかったが、内にもたれて出せず。テンションにも怪しいところがあるので気をつけていきたい」と課題を挙げた。