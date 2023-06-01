3着は中団待機から直線で脚を伸ばした4番人気のジーネキング。ここ3戦は芝9〜10Fの重賞で先行して2桁着順が続いていたが、距離短縮と脚をためる競馬で大きく前進した。横山和は「前に乗った時（スプリングS12着）に感じたことを形にできた。欲を言えばまだまだ注文は付くけど、今回は思った通りに対応してくれたと思う」と敗戦にも収穫を強調した。