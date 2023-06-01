▼4着ディールメーカー（戸崎）メンコを取ってみたけど、変にテンションが上がることがなく上手に走れていた。ただ、馬場に脚を取られてバランスを崩していた。▼5着アルデトップガン（三浦）軽いフットワークで芝は合うんじゃないかと思っていた。距離がどうかと思ったけど、折り合って最後まで脚を使ってくれた。▼6着ゴーラッキー（横山武）右回りは良くないですね。馬群でひるむシーンが2回ほどあって、ブレーキをかけた