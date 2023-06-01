「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）放物線を描いた白球が新設のウイング席で弾んだ。打球の到達点を確認した阪神・大山悠輔内野手が、表情一つ変えずダイヤモンドを駆ける。開幕から１４試合、５５打席目の今季１号。森下に続くアーチ攻勢で、天敵・大野を序盤で攻略した。精神的支柱として佐藤輝の後を担う不動の５番。上昇気流に乗った。「とにかく次の１点を取りにいく気持ちで打席に立ちました」。１