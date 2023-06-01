同社の公式キャラクター「ハーバーくん」と、県自転車商協同組合のマスコット「チリカちゃん」（ありあけ提供）神奈川県警と県、ありあけ（横浜市中区）の３者は９日、交通安全キャンペーンを運河パーク（同）で実施した。同社の代表的銘菓・横濱ハーバーなどを配り、１日に導入された自転車の違反者への交通反則切符（青切符）制度の周知に努めた。啓発物の配布は県警の公式アプリ「かながわポリス」をインストールした来場者