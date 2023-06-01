◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）完璧やったね。おそらく真っすぐ狙いでイチ、ニのサン。意外とパンチ力があるんよね、山瀬って。長く課題と言われていた打撃で昨季は２軍で３割打った。あとは１軍レベル相手にどう結果を残していけるか。だからこの一発は大きな自信になるんちゃうかな。巨人の未来を考えても山瀬の台頭は大歓迎よ。スイングも力強くなって、速い球に力負けしなくなった。だか