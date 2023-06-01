◆米大リーグカブス―パイレーツ（１１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・パイレーツ戦に代打で出場し、２試合連続となる安打を放った。２点を追う６回２死走者なしで代打出場し、左腕のモンゴメリーから左前安打を放った。誠也は３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に侍ジャパンの一員として出場。東京ドームでの１次ラウン