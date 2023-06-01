元Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰで俳優の中島裕翔（３２）と俳優の新木優子（３２）が１１日、結婚したことを発表した。同学年の２人は、２０１７年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」でＷ主演して初共演。１８年放送のフジテレビ系ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」で再共演し、交際に発展したとみられる。昨年１２月には一部週刊誌で真剣交際が報じられており、縁起がいいとされる「一粒万倍日」にゴールインを電撃発表し