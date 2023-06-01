俳優、モデル、格闘家と“三刀流”の活動を展開する宮原華音（３０）が１１日、都内で初の写真集「Ｋ．Ｏ〜ｋａｎｏｎｏｒｉｇｉｎ〜」（ワニブックス）の発売記念イベントを開催した。作品ではキックボクシングで鍛え上げた“最強ボディ”を大胆に披露しており、「健康美をすごく体現できた」と語った。また、自身の転機を問われると「２５歳の時に、父と愛犬を交通事故で亡くした」と涙ながらに告白。「そこで、後悔なく生