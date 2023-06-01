俳優の竹中直人（70）が11日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。以前出演した「芸能人格付けチェック」について振り返った。この日は「ダウンタウン」浜田雅功と大阪城を訪れる企画。2人の共演について浜田が「遭遇はしていませんけど、声のやつやりましたね」と、2004年公開の映画「シュレック2」で声優として共演したと言うと、竹中も「あったねえ」と言い、「最近だと格付」と続けた。竹中は、俳優の高橋