「スーパーフライ級１０回戦」（１１日、両国国技館）２１年世界選手権金メダリストでＷＢＣ世界スーパーフライ級１位の坪井智也（２９）＝帝拳＝と、元世界２階級制覇王者のペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝の試合は、偶然のバッティングによる負傷でゲバラが試合続行不可能となった。世界前哨戦として位置づけた一戦が、まさかの幕切れだ。２回２３秒。右ストレートをかいくぐった坪井の頭と、踏み込んだゲバラの額が衝