毎日をもっと快適に、美しく過ごしたい方へ♡姿勢サポートブランド「Style」から、カップ付きタンクトップタイプの新インナーが登場しました。着るだけで自然に姿勢を整えながら、コーディネートも楽しめるのが魅力。忙しい日常に寄り添う、新しいインナーウェアをチェックしてみてください♪ 自然に姿勢を整える機能♡ 「Style BX Innerwear タンクトップ（カップ付き）」は、独